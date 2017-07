Marina Silva foi internada com tipo agressivo de herpes e chegou a tomar morfina

No mês passado, quando teve de ser internada em um hospital de Brasília, a ex-senadora Marina Silva, porta-voz da Rede, foi diagnosticada com herpes-zóster.

Marina foi internada com intensas dores no abdome e relatou ao jornalista Altino Machado que tomou morfina por duas vezes, o que coincide com os procedimentos médicos indicados para esse caso, de uso de medicamentos potentes para controlar a dor, tecnicamente conhecida como nevralgia.

O herpes-zóster é causado pelo vírus varicela-zoster, o mesmo que causa a catapora. Depois que uma pessoa tem catapora, o vírus fica incubado em um nervo, e pode reaparecer em algum momento da vida na forma de herpes-zóster. Na grande maioria dos casos, o herpes-zóster caminha para uma cura natural, embora possa deixar sequelas.