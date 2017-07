Juiz rebate JV: economizaria se não houvessem as altíssimas verbas indenizatórias

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 24/07/2017 16:25:50

As declarações do senador Jorge Viana (PT) sobre as despesas com a Justiça não foram bem recebidas por magistrados do Acre. O petista disse que “nós não vamos a lugar nenhum gastando 1,3% do PIB do Brasil com o Judiciário”, fazendo referência aos gastos de 1,3% do PIB brasileiro com a manutenção do Poder Judiciário.

O juiz Giordane Dourado fez um contraponto ao petista. “Também haveria uma excelente economia se não houvesse plano de saúde com cobertura ilimitada para senadores, as altíssimas verbas indenizatórias e de gabinete para esses parlamentares e as pensões vitalícias pagas para ex-governadores”, destaca o magistrado.

Segundo Jorge Viana, “1,3% do PIB é gasto com o judiciário e todo mundo acha muito natural”. O petista informa que a Alemanha 0,2%; Portugal 0,2%; Chile 0,2%; Colômbia 0,1%; Itália 0,17% e EUA 0,10%. Como exemplo dos gastos com a estrutura do Judiciário brasileiro, o parlamentar cita a estrutura do Conselho Nacional de Justiça.