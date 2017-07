Juiz desafia Jorge Viana para debater custo do Judiciários e vantagens de senadores

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 24/07/2017

“Nós não vamos a lugar nenhum gastando 1,3% do PIB do Brasil com o Judiciário”, frase do senador Jorge Viana (PT) que discorda dos valores desembolsados pelos brasileiros para manter o Poder Judiciário do Brasil. O petista criticou ainda uma suposta farra de cargos no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que de acordo com ele foi criado para ter 60 servidores, mas atualmente teria cerca 1.300. “Certamente com os maiores salários desse país, teto, acima do teto. Nós estamos na marcha da insensatez, gente, e todo mundo bate palmas”.

O posicionamento de JV provocou o descontentamento de magistrados. Nas redes sociais, o juiz Giordane dourado fez um desafio ao senador. “Proponho o seguinte: coloco-me à disposição para debater publicamente com ele (Jorge Viana) perante a imprensa, em local a ser definido em consenso, ao vivo e sem assessores para ajudar, sobre as vantagens recebidas por magistrados e senadores, bem como sobre o custo proporcional do Senado e do Poder Judiciário no Brasil em comparação com outros países”. E agora, JV? Topa ou não topa o desafio?

“Bandido de estimação”

Quem também não gostou das declarações de Jorge Viana, foi o Juiz Federal do Trabalho, titular da Vara do Trabalho de Epitaciolândia, Dorotheo Barbosa. “O meu salário está na internet. Moro de aluguel e meu carro é financiado, mas tem uma coisa, posso acordar de manhã olhar para meu filho e dizer que o pai dele entrou pela porta frente, não deve nada a ninguém e não tem bandido de estimação”, disparou o magistrado que discorda em gênero, número e grau das colocações do petista que participou de evento para contestar juiz que condenou Lula. O vídeo rendeu, JV.

A Rainha do Nilo se pronunciou

A promotora de Justiça, Alessandra Marques, responsável pela queda da pirâmide financeira TelexFree, empresa que chegou a ser defendida por políticos, também contestou JV. “Pouca gente quer mais do que eu viver num país onde Judiciário e MP sejam, respectivamente, poder e instituição quase invisíveis! Sim, eu quero! Acontece que, para eu viver neste país, a democracia precisa funcionar plenamente, o que significa que o legislativo e o executivo precisam cumprir a Constituição e as leis, ao invés de serem ocupados por políticos degenerados que não cumprem leis e até fazem manifestação contra decisões judiciais”, disse a Rainha do Nilo, que atropelou faraós.

Quando o amor acaba

É triste quando o amor acaba. Durou pouco a lua de mel pós-eleitoral entre o deputado estadual Heitor Júnior e a vereadora Elzinha Mendonça, ambos do PDT. Após uma campanha vitoriosa rumo a Câmara de Vereadores de Rio Branco e pouco mais de seis meses de mandato de sua esposa, Heitor Júnior anunciou o fim do casamento com a parlamentar. Consequentemente, com o fim da relação pessoal, acabou também a aliança política. A maior parte do espólio político é de Heitor Júnior, que sempre manteve um forte trabalho na capital e interior, apoiando portadores do vírus da hepatite e pessoas que precisam de transplante.

Candidato sim senhor

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB) encaminhou mensagem ao blog sobre as movimentações nos bastidores para uma possível filiação do ex-deputado Márcio Bittar (PSDB), político que vem manifestando a vontade de lançar uma candidatura ao Senado. “Eu continuo como pré-candidato ao Senado. Até o momento nada mudou. Estarei em Rio Branco por toda essa semana para sentar e conversar com lideranças política dos partidos do bloco de oposição. Claro, não há imposição de minha parte, já que buscamos um objetivo comum que é derrotar o PT e esse projeto que aí está. Quero agregar e contribuir para essa vitória”, diz o Leão do Juruá.

Rolando Lero



Enquanto alguns oposicionistas trocam farpas, os líderes da FPA seguem com os intermináveis encontros de pré-candidatos ao governo, aqueles encontros realizados para tirar fotos paras postar nas redes sociais e enviar em grupos de zap zap. Depois da troca de cafés da manhã entre Nazaré Araújo, Emylson Farias, Daniel Zen e Marcus Viana, agora foi a vez do governador Sebastião Viana patrocinar a sessão de fotografias na Casa Rosada. Sebastião recebeu os pré-candidatos ao governo do Acre para um bate-papo “leve”, “um balanço do processo, até o momento”, ou seja, “sambarilove”, a estratégia de Rolando Lero.

Cabeça fria

O deputado federal Major Rocha (PSDB) não deu o ar da graça na troca de farpas das lideranças de oposição que batem cabeça para tentar montar uma chapa de consenso para enfrentar o PT. O líder do ninho tucano está de cabeça fria, literalmente. Rocha pegou a estrada e está incomunicável nas Cordilheiras dos Andes. A última vez que foi ouvido pelas interceptações telefônicas dos arapongas acreanos, ele estava em Cusco, se preparando para uma expedição ao Vale Sagrado e Machu Picchu. Já tem governista morrendo de saudade, além de preocupado com o que ele pode aprontar na volta. Da última vez apresentou a denúncia que resultou na primeira condenação de Lula.

As prioridades dos brasileiros

Enquanto o presidente Michel Temer (PMDB) aprova a reforma trabalhista, planeja emplacar a reforma da previdência, aumenta impostos e promove a gasolina a objeto de desejo de quem possui um veículo, os brasileiros estão mais preocupados com as cenas de uma surra que uma personagem de novela levou em horário nobre, e as aventuras de uma esposa de traficante seduzida pelos bailes funks, fazer cabelo na laje, fugir com carregamento de arma e especialista em soltar mentiras para advogados e a polícia. O gigante adormeceu, flerta perigosamente com o crime no mundo virtual e acostumou com a bandidagem do mundo real. Bora bater panela, gente!