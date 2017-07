“Informativo social” de facções do Acre inclui “talaricos” na lista dos que vão morrer

Da redação ac24horas 24/07/2017 07:55:26

Dois comunicados de organizações criminosas rivais, um deles um texto denominado “informativo social” supostamente emitido pelo PCC está circulando pelas redes sociais com uma lista de nomes ameaçados de morte, e outro, sem denominação ou assinatura, mostram que os sanguináros confrontos vão continuar em Rio Branco.

O “salve” supostamente do PCC e seus afiliados no Acre (o Bonde dos 13 e a Ifara) pede para os cidadãos não saírem à noite poios “vamos estar invadindo todos os locais onde se encontra o Comando Vermelho”. O salve traz a palavra talarico, que segundo os dicionários significa o envolvimento de um homem com a mulher do amigo, está sendo largamente utilizada entre as designações que tentam justificar o embate: estupradores, alcaguetes, talaricos que seriam os integrantes do Comando Vermelho.

De seu lado, o CV nega que entre seus membros existam dedo-duro, estupradores ou talaricos. “Isso é notícia falsa e está sendo usada para denegrir nossa imagem”, diz o “informativo social”. O PCC, o Bonde dos 13 e a Ifara garantem que a retaliação não atinge “pessoas de família, crianças ou idosos”.

Veja os salves que circulam nas redes sócias:

VENHO ATRAVÉS DESSAS PALAVRAS PEDIR UMA COMPREEÇAO DA POPULAÇÃO ACREANA PARA NÃO ESTAREM SAINDO A NOITE QUE VAMOS ESTA INVADINDO TODOS OS LOCAIS ONDE SE ENCONTRA CUVERMALHO E ESTERMINANDO TODOS SOMOS A MAIOR FAMÍLIA DO BRASIL E ESSES MERDA DOS CUVERMELHO NÃO TEM ESPAÇO EM NENHUM LUGAR DO BARAZIL VAMOS ACABAR AQUI NO ACRE LA EM RORAIMA OS IRMÃOS MATARO TODOS NA RUA E NA CADEIA ESTAMOS QUASE COMCLUINDO A MISSÃO PODE TER SERTEZA QUE MISSÃO DADA E MISSÃO COMPRIDA.

ENTÃO VIEMOS PASSAR PRA TODOS CUVERMELHO QUE NÃO VAMOS TER PENA DE NENHUM DE VCS ESSES MULEQUES QUE VCS BOTAM NA SAFADEZA COM VCS VAMOS ARRACAR A CABEÇA DAQUELE JEITAO.

CUVERMELHOS VCS TEM VÁRIOS SAFADOS COMO TALARICO CAGUETA ARROCHADOR ESTRUPADOR ETC.TODO TIPO DE SAFADOS ESTÃO LÁ NO PAVILHÃO A.

ENTÃO ESTÁ BEM CLARO VAMOS ACABAR COM OS CUVERMELHO DO ESTADO DO ACRE E DO BRAZIL HOJE VAMOS COMEÇAR A INVADIR AS QUEBRADA SOMOS MAS DE 15 MIL HOMENS FOCADOS EM MATA CUVERMELHO VAMOS VINGAR AS MORTES QUE ACONTECERO NO ACRE ONDE ESSES SAFADOS MATARÃO POUCOS IRMÃOS NOSSOS MAS HOJE VAMOS VINGAR 🇬🇫🇬🇫🇬🇫💣🎺💣🎺💣🎺💣🎺💣🎺💣🎺💣🎺💣 deixo toda população do acre ciente que não vamos mexer com pessoas de família nem com idosos nem crianças só CUVERMELH

INFORMATIVO SOCIAL 🅰©*

🚩 *ESCLARECIMENTO* 🚩

O COMANDO VERMELHO DO ESTADO DO ACRE VEM ATRAVÉS DESTE INFORMATIVO SOCIAL PASSAR TODA A TRANSPARÊNCIA Á NOSSA QUERIDA SOCIEDADE ACREANA Á RESPEITO DO SALVE QUE AS IMUNDICES DO *B13-PCC-INFARA* ESTÃO JOGANDO EM GRUPOS DE NOTÍCIAS.

O COMANDO VERMELHO JAMAIS, EM HIPÓTESE ALGUMA TEM COMO INTEGRANTE ESTUPRADORES, CAGUETAS, TALARICOS, ETC… EM NOSSA FAMÍLIA. ISSO NÃO EXISTE, ESSA NOTÍCIA É FALSA E ESTÁ SENDO USADA PARA DENEGRIR A IMAGEM DA NOSSA FAMÍLIA PERANTE A SOCIEDADE.

NO PAVILHÃO *A* EXISTEM HOMENS QUE SÃO MEMBROS E HOMENS QUE NÃO SÃO MEMBROS DE NENHUMA FACÇÃO, QUE ESTÃO LÁ JUSTAMENTE PELO FATO DE NÃO SEREM Á FAVOR DAS SAFADEZAS COMETIDAS POR ESSES SEBOSOS DO *B13-PCC-INFARA.*

DEIXAMOS CLARO Á TODA A SOCIEDADE ACREANA QUE ESTES NOMES PASSADOS NESSA LISTA, NENHUM DELES É INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO. QUE ESSA CORJA ALÉM DE ELES MESMOS SEREM OS CAGUETAS, ESTÃO CAGUETANDO AS PESSOAS ERRADAS, POIS NENHUM NOME DA LISTA É MEMBRO DE FACÇÃO NENHUMA.

O COMANDO VERMELHO É O CRIME CERTO, JUSTO E CORRETO. E NÃO EXISTE INJUSTIÇAS POR PARTE DE NOSSA FACÇÃO, NEM COM PESSOAS INOCENTES, MUITO MENOS COM NOSSA SOCIEDADE, QUE ESTÁ SIM TEM QUE SER PRESERVADA.

O COMANDO VERMELHO ESPERA QUE TODA A SOCIEDADE ACREANA TENHA FICADO ESCLARECIDA EM RELAÇÃO AO SALVE CHEIO DE NOTÍCIAS FALSAS.

*RIO BRANCO 22 DE JULHO DE 2017*

*CONSELHO FINAL CV-AC*