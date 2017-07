Iapen de Cruzeiro do Sul não fala sobre operações de recaptura de foragidos

Archibaldo Antunes 24/07/2017 11:27:14

A direção do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen) em Cruzeiro do Sul se nega a dar declarações sobre as operações de busca a detentos que fugiram do presídio Manoel Nery da Silva, na madrugada do último sábado, 22. Dos 16 fugitivos, apenas um foi recapturado pela polícia até a manhã desta segunda-feira, 24. Segundo agentes penitenciários, os presos integram a facção criminosa Bonde dos 13.

Procurada pela imprensa, a direção do Iapen no município se negou a prestar informações, alegando que a Secretaria de Segurança Pública do Estado emitiria uma nota sobre as buscas.

A Polícia Militar em Cruzeiro do Sul também atua na tentativa de detenção dos outros 15 fugitivos. O comandante da PM na região do Juruá, Major Lázaro Moura, porém, não atendeu às ligações da reportagem.