Gasolina chega a R$ 6 no vale do Juruá após reajuste da Petrobras

Archibaldo Antunes 24/07/2017 13:55:17

O aumento nos combustíveis do último final de semana já se reflete no bolso do consumidor acreano, sobretudo os do Vale do Juruá, onde o litro da gasolina pode chegar a impressionantes R$ 6. É o caso de Marechal Thaumaturgo, que lidera o ranking nacional de preços do produto, segundo levantamentos feitos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na manhã desta segunda-feira, 24, apenas dois dias após o reajuste do PIS-Cofins (responsável pela elevação de 41 centavos por litro de gasolina e de 21 centavos por litro de diesel), a Petrobras voltou a anunciar nova redução de preços.

Segundo o site G1 e o Correio Braziliense, a estatal anunciou para amanhã, terça-feira, 25, o novo valor da gasolina, cujo preço deverá cair 1,8%, contra generosos 3% do diesel.

Resta saber se os empresários do setor de combustíveis da região do Juruá vão repassar o desconto aos consumidores, o que não aconteceu em maio e junho deste ano, quando o governo anunciou a deflação nos preços dos combustíveis nas refinarias.

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Estado, a gasolina comum chega a custar R$ 4,98 o litro. Em Mâncio Lima (a 36 quilômetros da primeira), ela é vendida a R$ 5,10. Já na vizinha Rodrigues Alves, o produto pode ser encontrado por R$ 4,48.

Nova política de preços

Segundo a Petrobras, a adoção de uma nova política de preços, que prevê alterações frequentes nas cotações, foi a causa dos dois anúncios conflitantes em apenas dois dias.

Pela nova metodologia, os reajustes serão feitos com maior frequência, podendo variar inclusive de um dia para o outro.

Para tomar essas decisões, a estatal vai avaliar constantemente todas as condições do mercado, incluindo concorrência, câmbio e cotações internacionais.