Filho de Albion diz que se Bocalom não estiver blefando a mando do PT, que faça delação premiada na Lava Jato

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 24/07/2017 14:56:14

As declarações de Tião Bocalom contra o pré-candidato da oposição, Gladson Cameli (PP-AC), continuam repercutindo nas redes sociais. Marcio Araújo, filho do ex-policial Albion, sugeriu pelo seu facebook, que o democrata se ofereça para depor como delator na Lava Jato.

“Ao prever, como uma espécie de Mãe Diná, que Gladson vai cair na Lava Jato, ou ele sabe algo que a PGR não sabe, ou está blefando, a serviço do Palácio Rio Branco”, disse o internauta.

Bocalom chegou a anunciar também pelas redes sociais – ao defender um segundo nome como pré-candidato pela oposição – que o senador Gladson Cameli vai cair na Operação Lava Jato, estipulando até um prazo, supostamente o mês de agosto do ano que vem. A resposta democrata aconteceu após um almoço de Cameli com a juventude dos partidos de oposição, no encontro, o progressista teria argumentado que, uma segunda candidatura ao Palácio Rio Branco pelos partidos de oposição, estaria a servido do PT.

Em um programa de TV, na manhã desta segunda-feira (24), Cameli disse que o grupo do DEM faz questão de interpretá-lo mal e que sua preocupação é com as duas candidaturas do senado, pela oposição.

“Eu respeito qualquer pré-candidatura, os partidos precisam se fortalecer mesmo, mas dentro da oposição, dois palanques, podem ser extremamente prejudiciais, principalmente para as vagas do Senado que não tem segundo turno. É uma questão de matemática: um, mais um, são dois”, destacou o senador.

Pela rede social, a proposta de Bocalom encontra resistência dentro do próprio partido, que ver nesse cenário de divisão, um caminho nada promissor para o projeto de 2018. Com relação ao jargão de “verdadeira oposição”, os internautas não perdoam, cobram a ficha de filiação de Alan Rick no DEM e a exoneração de cargos comissionados ligados ao parlamentar que, segundo os internautas, continuam mamando nas tetas do Palácio Rio Branco.

“Ele quer emplacar a candidatura ao governo do estado, seu companheiro de partido que tem vários cargos no governo do PT”, conclui Marcio Araújo.