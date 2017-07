Espaço Gastronômico da Indústria tem cardápio assinados por chefs renomados de Rio Branco

Charlene Carvalho 24/07/2017 08:51:20

Me pergunte o dia do show do Bruno e Marrone na Expoacre e prepare-se para não ser informado. O do Wesley Safadão, só sei que é na quarta-feira porque perguntei ao Osvaldo Neto. Agora pergunta qual o dia vai ter prato do Point do Pato – terça-feira, 24 – no Espaço Gastronômico da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), que a gente conversa uma par de horas. Domingo, por exemplo, teve Risoto de Cordeiro do (Frigorífico AnnaSara) com redução de vinhos, Arroz com Cordeiro, Grão de Bico e Castanha-do-Brasil Laminada (Miragina), receita da chef Izanelda Magalhães do Jannu’s Bistrô. Só não fui prestigiar – amo esse Risoto num grau!! – porque domingo é dia de Games Of Thrones e nem a comida boa da Iza me tira de casa.

Descobri o espaço gastronômico da FIEAC graças à Daniele Carlos, Chefe da Comunicação da Federação. Fui olhar o cardápio e rolou amor à primeira vista. Nesta segunda-feira, por exemplo, O Paço Restaurante vai oferecer Costelinha de Porco no molho Barbecue, Batatas Picantes, Moqueca de Pirarucu e Risoto de Frango com Tucupi. Na terça-feira tem cardápio mara da Socorro Moreira Jorge, do Point do Pato, com Costela de Cordeiro, Costela de Porco ao Molho de Abacaxi e Macarrão – Miragina – com Carne Moída, Alcaparras, Lascas de Castanha e Tomate Cereja Assado ao Forno com Azeite. Vai perder?

Confesso que queria mesmo era provar – de novo e de novo – o Brimo, hambúrguer do Deck com pegada das origens sírio-libanesas da família Abrahão Felício, de Carne de Cordeiro e Molho a base de Hortelã. É de comer rezando. Mas quarta, meu problema para ir ao Parque de Exposições não é programa de TV, é excesso de gente no show do Safadão (entendeu porque tive que saber o dia do show?). Gente demais, poeira demais, melhor não. Mas comer um hambúrguer de primeira, antes do show, pega super bem para quem vai.



Quinta-feira as panelas serão administradas pela Eliza Amaral do Fogão Mineiro. Nunca comi algo de qualidade mediana feito pela Eliza. Tudo é de altíssimo padrão. E quando o assunto é porco, ela domina os temperos como poucos. Seu cardápio inclui Costelinha de Porco com Macaxeira, Costelinha de Tambaqui, Filé de Pirarucu ao Molho de Laranja e Gengibre e Rigatoni ao Molho de Vinho de Ervas.

Na sexta o cardápio é do Afa Bistrô, com Pernil de Cordeiro ao Vinho, Espaguete e uma das melhores receitas da Geni Abrahão: o Pavê de Farinha Láctea e Chocolate Amargo, que só de pensar dar vontade de comer. Se você nunca provou, pare tudo e vá lá só pelo Pavê, se o resto do cardápio não te agrada. Sábado tem churrasco de cortes especiais da Fricarne. Não conheço, mas dizem que são bons. E domingo, para fechar a semana com chave de ouro, vale experimentar Galeto na Brasa e Michuí de Filé, receita da Nádia, do Restaurante Jarude. Não é porque é um dos meus restaurantes favoritos, mas porque é bom mesmo, merece uma visita.

O que gostei da proposta do espaço, que provavelmente não conhecerei – do vera, a asma tá perturbando e poeira e asma não combinam e infelizmente o Parque ainda tem muita poeira –, foi essa combinação da indústria acreana de proteína animal, carro forte da nossa economia, com alta gastronomia, em uma Feira que busca promover os bons negócios do Estado. Parabéns à direção da Federação das Indústrias pela ideia.

Lorenzo Catão de Brito, esse menino lindo da foto, é meu sobrinho mais novo. Nesta terça-feira, 25, completa três anos. Três anos de pura alegria e diversão. Três anos do menino que ama de todo o coração a Tia Lene, que na verdade é a Tia Sarah (ele sabe bem me diferenciar da minha irmã, mas insiste em dizer que Tia Lene é ela e não eu, só pra você ter ideia da personalidade forte do garoto), do menino que adora visitar a casa da Vovóóóó e que sabe diferenciar muito bem o que é booooom e o que é ecaaaa. Lá em casa, na casa do meu irmão Wesley e da minha cunhada Laura Caroline e na casa da “Dodou”, sua avó materna, todo dia é dia de Lorenzo, mas amanhã vai ter bolo do “Uckkk” e muitos “dochinhos” de aniversário, porque se Lorenzo quer, ele consegue. Titia te ama, Ló!

Piracema

Acho desnecessário quem fica me mandando fotos de isopor cheio de Mandi, fruto da piracema que está chegando em Sena Madureira. Muito menos, dos mandis fritos, assados ou no caldo, além de piabas passada na farinha e frita no óleo. Desnecessário ainda, dizer que tem bodó para fazer o melhor caldo que você respeita. Por favor, apenas parem com isso. É pura maldade.

Quero

Mas, se você está em Sena e quer alegrar meus dias, pode me mandar uma embiricica beeem grande de mandi e de bodó. Não vou reclamar, pelo contrário. Terás eternamente a minha gratidão. Também aceito branquinhas como parte do afago.

Cantinho do pensamento

Já meu primo Joelinton Gadelha de Vasconcelos, que me mandou uma par de fotos das suas pescarias do fim-de-semana e zero mandi pela Jaida, fique sabendo que vai pro cantinho do pensamento e das minhas reminiscências. E quem me conhece sabe que não esqueço dessas coisas. Só pra avisar, tá Feio??? Ah, quem ler essa mensagem, por favor retransmitir ao destinatário lá na Difusora de Sena. E pode espalhar a notícia. Pela sua atenção, obrigada!

Turma competente que tem trabalhado todos os dias no o Espaço Indústria na Expoacre:

Daniele Carlos Nunes, Jorge Vila Nova e Aline Lourrany Craveiro

Cavalgada

Teve quem gostou, teve quem disse que foi fraca, teve quem amou. Não fui nem na deste ano e nem pretendo ir nas próximas Cavalgadas. Já paguei meus pecados cobrindo os oito anos do mandato do ex-governador Jorge Viana (ele não faltou um ano!), mas gostei da ideia de voltarmos a ter uma cavalgada sem carretas e mais voltada pro setor produtivo. E, pelo que vi nas fotos, não faltou animação nos camarotes.

Bombou

Ainda analisando apenas pelas fotos, parece que um dos camarotes que bombou esse ano foi o do PMDB, comandado pelo deputado federal Flaviano Melo. Estava lotado. Mas não foi o único, obviamente.

Tempo

Os ventos mudam e as folhas seguem o caminho do vento. No rio, o peixe segue a correnteza. Muito, mas muito raramente, nada contra ela. Na política isso não é diferente. Só uma reflexão. Nada mais. Quer dizer, mais ou menos.

A Luciana Angelim foi cortada nessa foto, mas a culpa não é dela. A culpa é do Vinicius Charife, autor da selfie – que tem ainda as pastoras Rose Charife, sua mãe, e Geane Carvalho -, futuro jornalista com excelente redação de textos, mas como vocês podem ver, ainda longe de um futuro brilhante na fotografia. E, sim, a legenda é pura birra, porque ele foi pro culto das oito e sentou beeeemmm longe de mim. Vai fazer isso outra vez, Vini??

Stop

Interrompemos o fechamento da coluna por motivos de que esta colunista que vos escreve (hahahahhahaha) vai assistir Game Of Thrones. Voltamos com a programação normal em uma hora….

I’m back

Antes, alerta de spoiler para os chatos!!

Voltei só pra dizer que o episódio foi bom. Sim, bom. Vai gerar muitos memes e tals, mas não foi assim um EP fantástico. O bom dele?? Confirmação do encontro de Jon Snow e Daenerys no próximo domingo e a decepção de Arya, que está a caminho do Norte, onde Sansa governa na ausência do irmão.

Até lá, seguimos com a programação normal.

A velha canção da adolescência dizia: se uma boa amizade você tem, louve a Deus pois a amizade é um bem… No dia do Amigo, Cláudia Souza teve a boa ideia de reunir as amigas da vida, Mercedes e Marina Lavocat, Márcia Abreu e Fabíola Pinheiro para um ensaio fotográfico na beleza residência de Mercedes. O registro é da Talita Carvalho

Boa semana

Hoje é segunda, dia de recomeçar, de muito trabalho e muitas expectativas pelo que está por vir. Que sua semana seja repleta de alegrias e vitórias, leitor!!!!

Bom dia, boa tarde, boa noiteeee!!!!