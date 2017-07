Em resposta a Jorge Viana, juiz do trabalho diz que “não tem bandido de estimação”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 24/07/2017 18:17:56

Continuam repercutindo as declarações do senador Jorge Viana (PT) sobre as despesas do país com o Judiciário. De acordo com o petista, “nós não vamos a lugar nenhum gastando 1,3% do PIB do Brasil com o Judiciário”, fazendo referência aos gastos de 1,3% do PIB brasileiro com a manutenção do Poder Judiciário.

Após a resposta do juiz Giordane Dourado, “haveria uma excelente economia se não houvesse plano de saúde com cobertura ilimitada para senadores, as altíssimas verbas indenizatórias e de gabinete para esses parlamentares e as pensões vitalícias pagas para ex-governadores”, foi a vez de um juiz federal do trabalho se pronunciar.

Para Juiz Federal do Trabalho, titular da Vara do Trabalho de Epitaciolândia, Dorotheo Barbosa, o povo tem que agastar dinheiro com ele porque “72% das ações trabalhistas derivam do descumprimento do poder público, de empregados públicos ou de empregados terceirizados, pela falta de controle, coordenação e vigilância no cumprimento do contrato”.

O juiz Dorotheo Barbosa destaca que, “a Vara do Trabalho de Epitaciolândia arrecadou de custas e impostos para a União, no último ano, segundo dados do e-gestão R$ 3.757.210,73 e ainda entregou para esses empregados lesados R$ 3.064.123,54 de créditos líquidos. Esses valores não vão cair com a reforma trabalhista, porque aqui se desrespeita a própria Constituição. Contratação sem concurso, desrespeito ao salário legal, falta de recolhimento de FGTS, INSS e quase todo o rol do patamar civilizatório mínimo”.

O juiz finaliza o desabafo que fez em sua página no facebook, destacando que “o meu salário está na internet. Moro de aluguel e meu carro é financiado, mas tem uma coisa, posso acordar de manhã olhar para meu filho e dizer que o pai dele entrou pela porta frente, não deve nada a ninguém e não tem bandido de estimação”.