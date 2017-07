Dos 16 que fugiram do presídio de Cruzeiro do Sul, só um foi recapturado pela policia

Jairo Barbosa 24/07/2017 09:16:12

As equipes da Polícia Militar e do IAPEN, em Cruzeiro do Sul, não estão conseguindo encontrar os dezesseis detentos que fugiram do presídio da cidade na madrugada do ultimo domingo.

Até agora, somente um fugitivo foi recapturado. Rubenir Gomes de Azevedo foi encontrado pelos agentes no bairro Santa Terezinha, no entorno do presídio ainda na tarde ontem.

Os agentes que participaram da captura relataram que o presidiário não reagiu ao ser abordado.

Ele e outros quinze detentos fugiram depois de quebrar a parede de uma cela e arrombarem a parte do telhado do presídio. Os agentes penitenciários denunciaram que o local onde os presos estavam não possui muros, grades nem isolamento entre os blocos.