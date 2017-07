Deputado Heitor Júnior se separa e rompe politicamente com a vereadora Elzinha Mendonça

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 24/07/2017 14:11:25

Durou pouco a lua de mel pós-eleitoral entre o deputado estadual Heitor Júnior e a vereadora Elzinha Mendonça, ambos do PDT. Após seis meses de mandato de Elzinha na Câmara de Rio Branco, Heitor Júnior anunciou o fim do casamento com a vereadora.

O deputado informa que os dois também romperam politicamente, ou seja, não fazem mais parte do mesmo projeto político.

Os mandatos de Heitor Júnior e Elzinha Mendonça foram conquistados com um forte apelo do trabalho de apoio aos portadores do vírus da hepatite realizado através da Aphac, que conta com cinco mil associados na capital e mais de cinco mil associados no interior.

Heitor revela que vários problemas pessoais resultaram na separação do casal. Ele foi um dos principais cabos eleitorais de Elzinha, colocando toda estrutura a seriço da campanha da ex-companheira. “Estou pagando conta de campanha até o mês de agosto desse ano”.

Após a separação, o presidente da Associação dos Portadores de Hepatites do Estado do Acre, (Aphac), Antônio Mariano falou sobre o caso. Segundo Mariano, “a vereadora Elzinha Mendonça não tem nenhum vínculo com a Associação e não fala em nome da Aphac”.

Elzinha Mendonça foi eleita presidente da Aphac através do voto e contou com apoio de Heitor Júnior. Ela se afastou da entidade antes do período eleitoral, quando uma nova eleição foi realizada e conduziu Antônio Mariano à presidência de uma das maiores associações do Estado.