Defensoria Pública inaugura unidade de atendimento para comunidade da Sobral

Assessoria 24/07/2017 18:19:32

Com objetivo de promover o acesso à justiça, levar mais cidadania e aproximar a comunidade da instituição, o governo do Estado, por meio da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPEAC) em parceria com a prefeitura de Rio Branco inaugurou nesta segunda- feira, 24, o Núcleo da DPE/AC Sobral.

Mais de 90 mil pessoas da comunidade Sobral e bairros adjacentes serão beneficiados com o Núcleo. A inauguração faz parte da programação de comemoração dos 16 anos de atuação, comprometimento e promoção de cidadania da instituição, celebrado hoje, 24 de julho.

A unidade da Defensoria Pública está localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Social (SEMACS), na Regional da Prefeitura de Rio Branco, na Baixada do Sol.

Para a defensora-geral, Roberta Caminha Melo, o objetivo da inauguração de mais uma unidade defensorial é garantir acessibilidade e a descentralização do atendimento ao público. “Hoje, estamos muito felizes em comemorar os 16 anos da Defensoria Pública do Estado do Acre promovendo mais cidadania e garantindo à comunidade dessa região o acesso à justiça”, disse.

“A Defensoria Pública é uma das instituições mais modernas do sistema da justiça. Muito tem crescido com o seu papel inovador, nós não somos somente operadores do direito, mas transformadores da realidade social através do trabalho que oferecemos à toda população vulnerável”, acrescentou.



Celso Araújo, Coordenador do Núcleo de Cidadania e responsável pelo Núcleo Sobral, fala da expectativa de atendimentos diários. “Estamos esperando realizar cerca de 70 atendimentos diários. Contamos com uma equipe de sete pessoas, para realizar os atendimentos na área cível: família, pensão alimentícia, divorcio, guarda, entre outros”, falou.

“Fiquei muito feliz em saber que a Defensoria vai estar mais próxima da minha casa, isso facilita muito a nossa vida, não gastamos mais tempo e nem dinheiro, pois não precisamos mais ir até a sede, no bosque”, relatou a assistida da DPE/AC, Maria Lucineide.

Prestigiaram a inauguração, representantes políticos, sindicais, lideranças religiosas, promotores de justiça, defensores públicos, servidores e estagiários.



Outros Núcleos

Em Rio Branco, além da sede da DPE/AC outros Núcleos de Atendimento estão distribuídos na cidade. Os núcleos estão localizados na Central de Serviço Público (OCA), Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao) e Universidade Federal do Acre (Ufac). Em breve, serão inaugurados mais dois núcleos, no Segundo Distrito e Cidade do Povo.

Serviço:

Horário de funcionamento do Núcleo Sobral? A partir das 7 às 14h.

Quais os atendimentos prestados? Primeiro atendimento e peticionamento de ações na área cível.