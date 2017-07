Batalha das Rimas e Grafite: o Hip Hop agita a segunda noite da Expoacre 2017

Da redação ac24horas 24/07/2017 08:05:00

Centenas de jovens se reuniram na noite deste domingo, 23, na Batalha das Rimas, um dos vários eventos da grande programação cultural preparada pela Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, para a Expoacre 2017. “Hoje temos a noite a noite do Hip Hop, uma cultura que cresce no município”, disse Sérgio de Carvalho, presidente da FGB.

E as atividades começaram cedo. Às 17 horas a turma do grafite já estava com seus sprays mostrando todo a energia do movimento que tomou conta da cidade. “Cada vez cresce mais. Era algo marginalizado mas agora temos muito apoio”, afirmou o jovem Zedequias Alves, um dos organizadores do Hip Hop na Expoacre.

Os eventos estão acontecendo na Praça Cultural da Prefeitura de Rio Branco. “Só na Batalha das Rimas tivemos 50 participantes individuais”, informou Sérgio de Carvalho. Nada menos que 14 grafiteiros apresentaram suas criações no Espaço Cultural.