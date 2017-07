Bancada do AC será a 12ª a votar na sessão que autorizará ou não o STF investigar Temer

Da redação ac24horas 24/07/2017 08:08:03

A bancada do Acre deverá ser a 12ª a votar na sessão extraordinária da Câmara dos Deputados que aceitará ou não a denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer. A banca acreana é composta pelos deputados Major Rocha, Angelim, Léo de Brito, Cesar Messias, Flaviano Melo, Moisés Diniz e Jessica Sales e a sessão está marcada para acontecer no dia 02 de agosto, a partir das 9 horas (horário de Brasília). Segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados, com a presença de 51 parlamentares, a sessão poderá ser aberta.

Inicialmente, o deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB), relator da denúncia contra Temer, fará uso da palavra por 25 minutos. O deputado tucano apresentará o parecer aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) antes do recesso, recomendando ao Plenário que rejeite a autorização para que o STF abra processo com base em denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Em seguida, o presidente Michel Temer ou seus advogados terão igual tempo para a defesa, ou seja, reforçar o pedido de rejeição da denúncia.

Os deputados serão chamados para fazer uso da palavra começando por um estado da Região Norte, seguido por um estado da Região Sul – e vice-versa. A ordem deverá ser a seguinte: Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Goiás, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Dentro de cada estado, a chamada de deputados será feita por ordem alfabética.

Do Acre, o deputado Angelim deverá ser o primeiro a fazer uso da palavra. Ele irá condenar duramente o governo de Temer lembrando retrocessos sofridos pelo povo brasileiro com as reformas aprovadas pelo Palácio do Planalto.