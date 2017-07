Atlético Acreano perde fora e decide vaga no Florestão

Da redação ac24horas 24/07/2017 20:35:24

O gol de Bruno Moraes aos 30 minutos do segundo tempo decretou a vitória do Gurupi sobre o Atlético Acreano na noite desta segunda feira,24, na cidade de mesmo nome, no interior do Tocantins. A partida foi a primeira do mata mata pelas oitavas de final da série D.

O resultado obriga o Atlético a vencer o jogo do próximo domingo em Río Branco por dois gols de diferença. O Galo tem a seu favor o retrospecto dentro de casa. Esse ano, o time de Álvaro Migueis venceu todas as partidas que disputou na competição. Todos os adversários que vieram enfrentar o Atlético em seus domínios, sofreu mais de dois gols.

A partida acontece no próximo domingo, no Estádio Florestão, na capital do Acre.

Impedido de treinar

O ponto negativo da ida do Atlético ao interior do Tocantins foi a decisão da diretoria do Gurupi que não permitiu que o Galo fizesse o treino de reconhecimento no estádio Resendão, local do jogo.