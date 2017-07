Arroba bovino tem preço em queda no Acre; crise financeira influencia cenário no Estado

Da redação ac24horas 24/07/2017 09:58:01

O preço do arroba do boi vivo está em queda no Acre. Isso pode ser consequência da crise financeira que instabiliza o país há cerca de dois anos. Outro fator que levou a isso se dá pela oferta muito maior que a procura. Com menor venda, o jeito é baixar o preço do boi vivo, uma espécie de turbulência pela qual está passando o mercado acreano.

O momento, como veiculou o Jornal A Tribuna, favorece os frigoríficos que, prevalecendo-se das dificuldades dos criadores, adquirem a arroba mais barata e acabam por não repassar nenhum desconto para os comerciantes que levam a carne para o consumidor final, as famílias acreanas. Justamente por isso, a população continua pagando caro na carne bovina.

Em entrevista ao jornal, um dirigente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre disse que essa baixa nos preços é reflexo também da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, das delações premiadas feitas pelos empresários donos da JBS, e ao impasse na exportação para os Estados Unidos.