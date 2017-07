Após sofrer AVC em gabinete, Celso Jerônimo retorna aos trabalhos no MP do Acre

Da redação ac24horas 24/07/2017 09:44:54

O procurador de Justiça do Ministério Público do Acre, Celso Jerônimo, que sofreu um AVC dentro do gabinete dele, enquanto trabalhava, retornou oficialmente aos trabalhos na última sexta-feira, dia 21. O jurista ficou mais de 50 dias internado, e volta aos trabalho com bastante lucidez, fato que considera como um milagre.

Ao lado da esposa e da filha, Celso Jerônimo agradeceu a todos pelas intercessões durante o período em que esteve em observação médica. Mais que isso, expressou sua gratidão pela recepção nobre e calorosa de todos. Servidores e amigos se reuniram em um ato de ação de graças no auditório da instituição.

“Eu agradeço a Deus e a cada um que, a seu modo, contribuiu para salvar a minha vida. Eu tive muita sorte de ter na Procuradoria Geral o Oswaldo que, além de ser uma pessoa humana, tem Deus no coração, e contribuiu de forma decisiva para que eu estivesse aqui hoje. Eu agradeço a dedicação de todos pela minha recuperação. Deus efetivamente existe e sim, ele operou um milagre em mim”, agradeceu Celso Jerônimo.

Celso, que ingressou no MPAC em 1997, passou por diversos setores do órgão e, em fevereiro de 2017, foi indicado em primeiro lugar na lista tríplice para o cargo de procurador de Justiça, sendo promovido pelo Ato nº. 10/2017 da Procuradoria Geral de Justiça, em 14 de março. Atualmente exerce o cargo de Secretário-Geral do MPAC.