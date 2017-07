Adesão ao nome de Jair Bolsonaro cresce nas regiões mais pobres do Estado do Acre

Da redação ac24horas 24/07/2017 08:13:47

A onda conservadora chegou com força total ao Acre e avança na política-eleitoral principalmente com o crescimento dos grupos de apoio ao deputado Jair Bolsonaro, que segundo relatos da coordenação acreana já existem 18 grupos de apoio à candidatura presidencial do parlamentar.

Em Rio Branco, os grupos estão em 10 bairros e, no Estado, há núcleos bolsonaristas em 7 muncípios: Porto Acre, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Senador Guiomard e Marechal Thaumaturgo, além da capital.

As trincheiras bolsonaristas estão nos bairros pobres da capital, como Vitória, Eldorado, Sobral , Calafate, Montanhês, Canaã e Tucuma. As informações sao dos grupos de apoio nas redes sociais.