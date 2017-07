Sargento da PM sofre na BR-364 e é conduzido em estado grave ao Pronto Socorro

Da redação ac24horas 23/07/2017 10:53:49

Um sargento da Polícia Militar identificado como Marcelo dos Santos Saraiva, sofreu um grave acidente na noite deste sábado (22), e foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro da capital. O acidente pode ter sido provocado por um buraco na BR-364.

Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles foram acionados através de uma ligação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atender a uma ocorrência de acidente ocorrido em frente à Ribeiragua, região da Via Verde, BR-364.

Quando chegaram no local, os agentes da PRF não encontraram nenhum veículo e não puderam registrar o fato. A hipótese repassada pelo Samu à PRF é de que o militar teria tentado desviar de um buraco em sua moto e acabou colidindo contra outro veículo no meio da pista.

O sargento foi levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco em estado grave com poli traumatismo e respirando com a ajuda de aparelhos. Em menos de 10 dias este é o segundo registro envolvendo buracos em que as vítimas são policiais militares.

No dia 11 deste mês, o cabo Alelcenyr Silva morreu após capotar uma viatura da Polícia Militar, na BR-364, após uma motocicleta tentar desviar de um buraco na pista e tomar a frente do veículo em que estava o policial e mais três militares. O Dnit é o órgão responsável pela manutenção da BR-364.