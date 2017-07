Promotoria de Justiça de Senador Guiomard passa a funcionar em novo endereço

Assessoria 23/07/2017 10:34:51

A Promotoria de Justiça de Senador Guiomard passa a funcionar em novo endereço a partir da próxima semana. Nesta sexta-feira, 21, durante visita às novas instalações da Unidade Ministerial, que deve ser plenamente concluída em agosto, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, autorizou a mudança administrativa para o novo endereço, localizado na Avenida Castelo Branco, nº. 1.599, Bairro Centro.

Segundo a equipe técnica do MPAC, responsável pela elaboração e supervisão dos projetos de engenharia e arquitetura da promotoria, os serviços encontram-se em fase final, restando apenas proceder com a parte de acabamento, o que possibilita plenamente a transferência da promotoria.

Com 480 metros quadrados de área, a nova Unidade Ministerial é maior que a anterior e está situada numa área de fácil acesso e localização, na região central da cidade. As novas instalações também reforçam o compromisso e o empenho da atual gestão, em melhorar as condições de trabalho nas promotorias e demais órgãos do MPAC.

“Nosso esforço para melhorar a estrutura física das Promotorias de Justiça só fortalece a presença do Ministério Público acreano nos municípios, na luta para garantir os direitos dos cidadãos nas mais diversas áreas”, destacou o procurador-geral.