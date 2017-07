Jenilson Leite cumpre agenda nos municípios do Vale do Juruá

Da redação ac24horas 23/07/2017 18:59:22

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) aproveitou o recesso parlamentar para visitar a população do Vale do Juruá. Desde o dia 19, o parlamentar cumpre agenda na região. Durante os dias 19 e 20, Leite esteve em Cruzeiro do Sul, no município, ele concedeu entrevista para as emissoras de rádios e TVs, participou ainda de reuniões com os seus correligionários de partido, além disso, visitou os órgãos do governo do Estado e caminhou pelas ruas da cidade ouvindo os cruzeirenses e suas demandas.

De Cruzeiro do Sul, o comunista viajou para Marechal Thaumaturgo. Na cidade que homenageia o fundador da capital do Vale do Juruá, o General Gregório Thaumaturgo de Azevedo, Leite participou de uma ação de saúde promovida pelo sindicato dos trabalhadores rurais em comemoração ao aniversário da entidade sindical, na comunidade Cinco Voltas no rio Tejo. O comunista colaborou com à ação de saúde na condição de médico, além de consultar, realizou exames de ultrassonografia.

Marechal Thaumaturgo recebeu o nome do militar que fundou o município de Cruzeiro do Sul, e comandou a luta dos brasileiros contra tropas peruanas que, em novembro de 1904, tentaram tomar o trecho do rio Juruá entre o rio Amônia e a foz do rio Breu, no combate conhecido como o “Fogo do Amônia”, vencido pelos brasileiros.

Ainda em Marechal, nesta sexta-feira (22), Leite almoçou com a irmandade do Centro Espirita Beneficente União do Vegetal em comemoração aos 56 anos de fundação da entidade religiosa. O parlamentar também se reuniu com os militantes do PCdoB local, bem como esteve acompanhando a execução das obras de pavimentação e saneamento básico realizada pelo DEPASA, pasta comandada pela sigla do legislador

Jenilson Leite que durante estes dois anos e meio de mandato já visitou todos os municípios acreanos, sempre tendo um olhar especial para a população que reside no interior do Estado, ressalta que o trabalho de um represente do povo consiste em visitá-los para conhecer in loco suas necessidades e buscar meios para solucioná-los. “ Durante este tempo que estou exercendo o cargo de deputado, tenho buscado estar presente nas comunidades mais longínquas do nosso Estado e apoiando as ações de saúde na qualidade de médico. Um deputado precisa visitar os municípios para ouvir as demandas da sociedade e, posteriormente, correr atrás da solução”.