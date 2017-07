Placar da denúncia contra Temer segue com 5 favoráveis, 2 contra e Alan Rick “indeciso”

Da redação ac24horas 22/07/2017 09:36:30

Movimentos sociais favoráveis à denúncia contra o presidente Michel Temer criaram a plataforma 342 Agora (www.342agora.org.br) que faz pressão política nas redes sociais para mudar o voto dos deputados que apoiam o Palácio do Planalto ou aqueles que se declaram indecisos.

A denúncia foi proposta pela Procuradoria Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF), que encaminhou o caso para a Câmara dos Deputados. Na primeira análise, ocorrida na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados decidiram por arquivar a denúncia. Mas falta a avaliação do Plenário, que deve ocorrer no começo de agosto.

No Acre, o placar do 342 Agora mostra que há dois votos declaradamente contra a denúncia, o dos deputados Flaviano Melo e Jéssica Sales, ambos do PMDB. Há cinco votos a favor –Angelim, Moisés Diniz, Major Rocha, Léo de Brito e César Messias –e há um indeciso, que é o deputado Alan Rick. O quadro no Acre é o mesmo de há quinze dias e, de acordo com analistas, dificilmente será alterado por conta da relação do PMDB acreano com o Governo Federal.