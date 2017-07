Geoglifos do Acre na lista dos cinco lugares para sobrevoar de balão no Brasil, segundo a Folha de São Paulo

Da redação ac24horas 22/07/2017 09:53:47

Rio Branco está entre os cinco lugares para se voar de balão no Brasil, segundo a listagem feita pela coluna Sobrevoo, da Folha de São Paulo. “Do alto, dá para observar pedaços da floresta amazônica e geoglifos, figuras geométricas feitas na terra por povos que viveram ali há cerca de mil anos”, diz a coluna desta sexta-feira, 21.

Quem opera os voos de balão no Acre é a agência EME Amazônia. Para o Ministério do Turismo, “os encantos e segredos do Acre vistos sob um novo ângulo: é isso que o voo de balão realizado nas proximidades da capital Rio Branco proporciona aos turistas que gostam de desafios a 300 metros do solo. Além da paisagem deslumbrante da floresta amazônica, com a maior biodiversidade do planeta, os viajantes podem se encantar com os geoglifos, formações no solo em formatos geométricos, como quadrados, círculos, linhas e espirais, descobertos na década de 1970, na região.

Atualmente os voos têm duração entre 40 a 60 minutos e podem ser feitos em dois tipos de balões: um com capacidades para dois passageiros e outro com espaço para oito pessoas, além do piloto. Mas para voar é preciso acordar bem cedo, como explica o diretor da empresa que oferece o passeio, e também piloto Cassiano Oliveira. “As primeiras horas da manhã apresentam as condições ideais para o voo. Saímos de carro de Rio Branco às 4h30 em direção à zona rural da cidade”, disse. Durante o translado, os turistas recebem as instruções sobre os procedimentos do voo.