Expoacre já custa mais de R$ 1,2 milhão somente em valores já divulgados nos últimos dias

Da redação ac24horas 22/07/2017 10:43:40

Quanto custa promover um arraial? Para o governo do Estado a conta já passa de R$ 1,14 milhão somente em três órgãos públicos nos últimos dias. Se a este valor for somado os R$ 51 mil previstos para serem gastos pelo Sebrae/AC, o valor total até agora divulgado fica em exatos R$ 1.240.078,33.

Conforme noticiado recentemente (http://www.ac24horas.com/2017/07/17/gastos-com-reforma-da-parque-de-exposicoes-para-a-expoacre-nao-param-de-crescer-r-694-mil/), somente a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop) vai gastar cerca de R$ 694 mil em reformas na parte física do Parque de Exposições Marechal Castelo Branco.

Ocorre que vários outros órgãos também vão ter gastar recursos públicos durante o evento. Nos últimos dias o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio, e dos Serviços Sustentáveis (Sedens) divulgaram alguns gastos que pretendem fazer durante o evento.

A Sedens pretende gastar em Hospedagem, alimentação, locação de espaço físico quase R$ 400 mil. Mas, neste caso, é preciso ressaltar estar também a previsão de gastos para a ExpoJuruá. Com a locação de plantas ornamentais vão ser mais outros R$ 8 mil e mais quase mil reais para a instalação de um biodigestor.

Já o Detran vai mesmo gastar com comida, pois a adesão a uma ata de registro de preços é para o “fornecimento de refeições prontas (jantar), em sistema Self Service, pratos variados, servida no restaurante, acompanhada de 01 (um) refrigerante em lata de 350ml ou suco com 300ml ou água mineral de 500ml, durante as 09 (nove) noites de Expoacre de 2017”.

Por unidade, cada refeição da ordem de um quilo por pessoa a cada dia vai custar R$ 41,80. O valor total previsto para ser gasto pelo Detran somente com comida é de pouco mais de R$ 83 mil. A isso deve ser acrescido outros R4 2,6 mil em sinal de internet no local da festa.

A menor despesa prevista é por parte do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae-AC). Este pretende gastar até R$ 51 mil em manutenção e reparo das instalações do espaço Sebrae

Todos os dados citados foram coletados junto ao Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) e são públicos, podendo ser acessados por qualquer cidadão.