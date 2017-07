Do camarote 100% Popular, Gladson e Petecão acenam para Sebastião Viana, que é recíproco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/07/2017 11:36:00

Políticos da oposição prestigiaram a Cavalgada, mas no camarote 100% Popular montado pelo senador Sérgio Petecão (PSD) e sua assessoria.

Logo cedo, seu colega Gladson Cameli (PP), acompanhado de assessores, esteve no camarote, posou para fotos e aproveitou para assitir a Cavalgada sobre o palanque.

Petecão e Gladson assistiram Sebastião Viana passar montado num burro conduzindo a Cavalgada. Os dois acenaram para o governador, que foi recíproco. Enquanto isso, o locutor do palanque de Petecão, professor Carlos Coelho anunciava a passagem do chefe do Palácio Rio Branco.