Deputado Flaviano Melo se encontra com produtores rurais do município de Porto Acre

Da redação ac24horas 22/07/2017 09:56:32

O deputado Flaviano Melo (PMDB) se reuniu, esta sexta-feira,21,à tarde, com presidente de associações e produtores rurais dos projetos de assentamento Caquetá ,Porto Alonso e Tocantins, localizados em Porto Acre. Em pauta, a melhoria dos ramais e incremento da produção rural.

Flaviano esteve acompanhado do deputado estadual peemedebista Chagas Romão, do superintendente do Incra/Acre, Eduardo Ribeiro, e dos vereadores Antônio Abílio, Felizardp e Eliene. No encontro, o parlamentar reiterou o carinho e a atenção que sempre dispensou a Porto Acre em toda sua vida pública e destacou o empenho, em Brasília, para trazer benefícios para o município.

Recursos

O deputado acreano voltou a destacar a importância da prefeitura local manter o município adimplente pra poder receber recursos e participar de programa federais. E lembrou que ,além das emendas de sua autoria, lutou este ano para que as emendas de bancada pudessem contemplar o município. Por fim, colocou uma vez mais seu gabinete em Brasília à disposição e reafirmou seu compromisso com toda a comunidade local.