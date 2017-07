Como acontece todos os anos, políticos tiram “casquinha” da Cavalgada 2017

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/07/2017 10:17:39

Apesar do esvaziamento da Cavalgada este ano, o evento ainda continua prestigiado pelos políticos locais.

Além do governador Sebastião Viana, vários outros políticos compareceram à Cavalgada 2017, neste sábado, 22, na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco.

Estavam no evento, o prefeito Marcus Alexandre Viana e o deputado Daniel Zen, ambos do PT; o deputado federal César Messias (PSB), os vereadores Juruna (PSL) e Eduardo Farias (PCdoB) e a ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB).