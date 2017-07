Abertas matrículas para formação de pilotos de avião e comissários de bordo no Acre

A Altaneira Escola de Aviação Civil abriu as matrículas para os cursos de comissário de voo, aeromoça e piloto privado de avião. De acordo com os diretores da empresa, a Altaneira é a primeira escola de aviação civil homologada na ANAC do Estado do Acre.

Os diretores da empresa informam que as aulas terão início no próximo dia 29 de julho e as vagas são limitadas. As aulas dos cursos oferecidos pela Altaneira acontecerão aos sábados. A duração dos cursos é de cinco meses. Os cursos podem ser financiados.

Maiores informações no telefone: 2102-7000 – Site: www.altaneiraaviacao.com – E-mail: altaneiraaviacao@gmail.com ou na rua Francisco Mangabeira, 23, bairro Bosque, próximo ao campo do Vasco da Gama Futebol Clube.

A página da empresa no facebook: https://www.facebook.com/AltaneiraAviacao/