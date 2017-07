Expo: Via Chico Mendes será interditada a partir das 8 horas

Da redação ac24horas 21/07/2017 10:03:29

Com a realização da Cavalgada, que abre a Expoacre todos os anos, a Via Chico Mendes ficará por várias horas interditada. O bloqueio começará às 6 horas, na Gameleira, e às 8 horas, na Via Chico Mendes, principal via de acesso a Parque de Exposições, onde ocorre o evento.

Com isso, quem precisar seguir para a região do 2º Distrito, uma das rotas alternativas é a Avenida Amadeo Barbosa, ou a Via Verde, pelos bairros Floresta Sul ou Sobral. Ou então, seguir pelo Centro, antes das 8 horas.

Durante todo o dia do evento, será proibido estacionar na Via Chico Mendes, desde as proximidades do prédio da Sociedade Recreativa Tentamen até o Parque de Exposições. Além disso, um trecho da via do Amapá até o Parque de Exposições irá funcionar em via dupla em apenas um das pistas.