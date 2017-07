Policia Militar prende trio roubando peixe na Estrada do Calafate, em Rio Branco

Da redação ac24horas 21/07/2017 08:15:58

Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira, 21, três pessoas que estavam roubando peixes de um açude particular nas proximidades do Conjunto Aroeira, na Estrada do Calafate, em Rio Branco. Uma moto e um carro estavam com os detidos.

A PM recuperou 246 quilos de peixe que já tinham sido retirados do açude e já estavam embalados. Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Flagrantes.