Rio Acre segue baixando em Rio Branco e marca 2,08 metros

Da redação ac24horas 21/07/2017 08:12:07

O nível do Rio Acre segue baixando em Rio Branco e chegou a 2,08 metros na medição realizada nesta quinta-feira, 20, pela Defesa Civil. O rio baixou cerca de 20 centímetros em uma semana mas, por enquantto, mantém-se fora dos níveis críticos.

A previsão do estudioso do clima Davi Friale é de que o verão deste ano seja intenso especialmente com prevalência da baixa umidade do ar. Nesta sexta-feira, 21, a previsão é que a umidade relativa do ar em Rio Branco fique na marca dos 53%, bem acima das taxas consideradas críticas (menos de 30%).A umidade do ar ou atmosférica é a quantidade de água existente no ar na forma de vapor. Trata-se, dessa forma, de um dos mais relevantes elementos que atuam na atmosfera, pois a sua presença em maior ou menor grau influencia nas temperaturas, no regime de chuvas, na sensação térmica e até mesmo na nossa saúde.