Inscrições para o concurso de fotografia terminam nesta sexta

Da redação ac24horas 21/07/2017 12:30:13

Os alunos do 4º período do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizam, no próximo dia 28 de julho, na Usina de Arte João Donato, o vernissage da 6ª Mostra de Comunicação Visual, projeto de extensão universitária que tem o objetivo de apresentar ao público a vanguarda da produção acadêmica local na área.

No evento cultural, serão apresentados os melhores trabalhos produzidos pelos acadêmicos da disciplina Imagem Fotográfica, além do vencedor do concurso de fotografias aberto ao público com votação pelo Facebook. Ao todo, 50 imagens em preto e branco serão expostas no hall da Usina de Arte, com visitação aberta ao público até o dia 6 de agosto, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os trabalhos expostos contemplam diversas técnicas fotográficas analisadas durante a disciplina, com ênfase na composição de imagens e no aprimoramento do próprio processo de comunicação visual.

O vernissage também incluirá atrações culturais, como uma apresentação das alunas do curso de tecido acrobático da Usina de Arte e um pocket show do cantor e compositor acreano Diogo Soares (Los Porongas), que apresentará um set de canções autorais e de artistas locais, bem como de grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Caetano Veloso e Sérgio Sampaio, dentre outros.

O professor da disciplina Imagem Fotográfica e coordenador do projeto de extensão universitária, Prof. Dr. Milton Chamarelli, explica que a intenção é compartilhar com a sociedade uma parcela do saber científico e cultural produzido na Ufac e, assim, incentivar novos talentos, além de despertar a atenção de jovens estudantes para a importância do Jornalismo – e da Comunicação Visual, em especial – no mundo contemporâneo.

“Essa é uma atividade de grande importância para o universo acadêmico e também para os amantes da fotografia. Primeiramente, porque é uma extensão universitária, então, é uma forma de mostrarmos para a comunidade o trabalho desenvolvido na Academia. Além disso, ela também serve para incentivar as pessoas que gostam de jornalismo, de fotografia, de comunicação visual de uma forma geral, para que possam ser levadas por essa vontade de fotografar o cotidiano, de construir melhor suas imagens e, assim, lançar um olhar diferenciado sobre o cotidiano, sobre nossa realidade, transformando isso em arte, por meio de um certo olhar poético”, disse.

Para o estudante André Lima, a mostra representa uma oportunidade acadêmica “muito interessante”, não só por reunir os melhores trabalhos e expô-los ao público, mas também por promover a oportunidade de troca de experiências entre os próprios participantes e ajudar a divulgar o curso de Jornalismo da Ufac.

“É muito positivo que nós possamos compartilhar com a sociedade aquilo que tem sido feito pelos estudantes. Atividades dessa natureza ajudam a aproximar ainda mais as pessoas ao universo acadêmico e também auxiliam a divulgar nosso curso de jornalismo. Isso sem falar na troca de experiências entre os participantes, que também é muito interessante do ponto de vista profissional”, destacou.

Concurso de fotografias de tema livre

Uma das atrações da 6ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac é o concurso de fotografias de tema livre promovido pela organização do evento. Podem participar pessoas de todas as idades de “qualquer região do Estado do Acre”.

As inscrições vão até esta sexta-feira (21) e podem ser feitas pela página da 6ª Mostra de Comunicação Visual no Facebook (@sextamostra) ou pelo link: https://goo.gl/forms/pjt51Oc2GqbiOVWD2. Cada participante poderá inscrever somente uma fotografia (formato jpg, colorida ou em preto e branco), a qual deverá ser enviada no momento da inscrição e postada na página no Facebook. A imagem, de acordo com o edital do certame, deve ser inédita e não ter sido apresentada em “livro ou mostra, ou premiada em outros concursos até a data da inscrição”.

O resultado será divulgado às 18h do dia 26 de julho de 2017 e anunciado na página no Facebook. O vencedor terá sua foto exposta durante toda a Mostra e ganhará um kit do evento, além de um ensaio fotográfico profissional.

Para acessar a íntegra do edital do concurso de fotografias de tema livre da 6ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac clique aqui.

Confira também o vídeo produzido pelos acadêmicos do 4º período do curso de Jornalismo para divulgar o certame nas redes sociais.