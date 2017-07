Índios isolados cercam posto de vigilância no Parque Alto Purus, na fronteira do Peru com o Acre

Da redação ac24horas 21/07/2017 07:57:56

Índios isolados da tribo Mascho-Piro cercaram o posto de proteção ambiental do Parque Nacional do Alto Purus, na fronteira do Acre com o Peru. O posto se localiza às margens do rio Tahuamanu e no momento do cerco dois guardas florestais estavam no local. Eles pediram ajuda e o posto foi evacuado por agentes da Federação Nativa do Rio Madre de Dios e Afluentes (Fenamad) e do exército peruano que usaram helicóptero no resgate. Os guardas foram levados para a cidade de Porto Maldonado.

O caso aconteceu dia 16 de julho e, segundo a Fenamad, é o terceiro incidente envolvendo índios isolados que perambulam pela fronteira do Acre com o Peru. Em abril a comunidade ribeirinha de Monte Salvado, no rio Las Piedras, foi atacada pelos Mascho-Piro e, no início de junho, no rio Pariamanu, um homem ficou ficou gravemente ferido por uma flecha disparada por um isolado no Tahuamanu.