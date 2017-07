Idoso tem cabeça amassada após ser atropelado por menor de 16 anos, em Brasiléia

Da redação ac24horas 21/07/2017 15:46:40

O idoso Geraldo Gonçalves, de 77 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por uma motocicleta conduzida ilegalmente por um menor de 16 anos. O caso ocorreu em Brasiléia, nesta quinta-feira, dia 20, e revoltou moradores da região em que houve o acidente. A vítima foi transferida para Rio Branco.

Geraldo ficou ferido nas pernas, onde teve fratura exposta, e também o nariz. Ele bateu com a cabeça e teve traumatismo. O quadro clínico do homem é bastante delicado. Já o condutor da moto, que não tem habilitação, também ficou ferido, mais levemente. Eles foram socorridos por homens do Corpo de Bombeiros.

A população, que há tempos reclama da falta de fiscalização dos órgãos de trânsito, foi às redes sociais para comentar o acidente e pedir mais segurança nas vias que cortam a cidade. Desde janeiro dezenas de acidentes já foram registrados, muitos dos quais com vítima fatal.

“É lamentável uma situação dessa. Uma pessoa ficar inutilizada ou até mesmo morrer por causa dessas irresponsabilidades. Só que não adianta as pessoas mostrarem indignação e revolta apenas quando os fatos acontecem”, disse uma internauta ao comentar a notícia dada pelo site O Alto Acre, que reportou o acidente em primeira mão.