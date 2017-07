Homem é encontrado morto com tiros na cabeça, no bairro Taquari, em Rio Branco

Da redação ac24horas 21/07/2017 12:04:53

Um homem identificado apenas como Katicione foi encontrado morto com tiros na cabeça, em frente à uma residência localizada na Travessa do Sol, região do Bairro Taquari, segundo distrito de Rio Branco.

A polícia foi acionada por populares por volta das 22h30 e ao chegarem ao local já encontraram o homem sem sinais de vida com dois tiros efetuados na cabeça e um na bochecha.

Os moradores com medo de represálias não repassaram informações que pudessem ajudar o trabalho da polícia. Disseram apenas terem ouvido os disparos e em seguida encontrado o homem caído no meio da rua.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para ser reconhecido pela família.