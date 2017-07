Hackathon Smart Cities tem inscrições abertas até 27

Da redação ac24horas 21/07/2017 12:00:10

O nome pode parecer complicado para quem não tem afinidade com o tema, mas é no Hackathon Smart Cities, evento que acontecerá entre os dias 28 a 30 deste mês durante a Expoacre 2017, que surgirão ideias capazes de melhorar a vida dos cidadãos riobranquenses. O evento é promovido pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco através do ITEC, com o Governo do Estado do Acre por meio da SECT e com a Startup Buscar Peças. As inscrições estão abertas até o meio dia do dia 27 de julho e, até o momento, 30% das vagas já foram preenchidas. Ao todo, 50 designers, desenvolvedores e negociadores participarão do evento.

De acordo com Fábio Ortiz, coordenador da ação pelo Sebrae no Acre, a expectativa para o evento não poderia ser melhor. “É o primeiro Hackathon Smart Cities da Amazonia, o primeiro na região Norte. Nós disponibilizamos informações de bancos de dados oficiais como prefeitura e governo, além de alguns sensores instalados pela cidade que já estão coletando dados que serão usadas durante a maratona. Através desses dados, os participantes poderão sugerir soluções que visem melhorar a vida dos cidadãos riobranquenses”, destaca.

Além da oportunidade de contribuirem para o desenvolvimento da capital acreana e a troca de experiências entre os participantes, os profissionais terão ainda um grande incentivo para integrar o evento: a premiação que promete ser um grande estímulo. Todos os membros da equipe vencedora em primeiro lugar ganharão bolsas de pós-graduação na área que desejarem na faculdade Uninorte, além de um prêmio em dinheiro, enquanto os integrantes da segunda e terceira equipe colocada conquistarão prêmios em dinheiro e um mês de hospedagem gratuita no Casa Urbana Coworking – escritório compartilhado na capital acreana, onde poderão desenvolver suas atividades gratuitamente durante esse período. As três equipes melhores colocadas também ganharão orientação com mentores especializados que os auxiliarão no desenvolvimento de suas atividades e ainda como conseguir produtos e serviços de empresas parceiras no valor de até 300 mil reais pra ser usado em publicidade, entre outras necessidades importantes para o alavancamento de suas empresas.

Quem tiver interesse em participar do Hackathon Smart Cities, pode se inscrever através do site www.smartrb.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 60,00.