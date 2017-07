Homens do Bope apreenden 4kg de maconha com passageiro de mototaxi, em Rio Branco

Da redação ac24horas 21/07/2017 12:24:22

Antônio Edison Van Azevedo da Silva, de 37 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (21), após ser flagrado com pouco mais de 4kg de produto entorpecente, na Rua Boulevard Augusto Monteiro, região do Bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

A prisão foi realizada por policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPe), que estavam em patrulhamento pela área e avistaram um moto taxista com um passageiro em atitude suspeita.

Ao ser dado sinal de parada, foi feita uma abordagem com revista pessoal e a droga pesando 4, 130 kg foi encontrada no interior da mochila de Antônio. Perguntado sobre o que iria fazer com o entorpecente, ele informou que era dependente químico e teria que entregar o ilícito no município de Boca do Acre.

O preso e o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis e Antônio deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.