Adolescente de 15 anos morre e homem fica ferido após tiros na Vila do V, em Porto Acre

Da redação ac24horas 21/07/2017 08:26:47

Ana Cleide Vieira, de 15 anos, morreu e Carlos Alnert, de 37 anos, ficou ferido após serem vítimas de disparos de arma de fogo na Rua Mirim, região da “Vila do V”, município de Porto Acre.

De acordo com o registrado pela Polícia Militar, eles foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo e ao chegarem ao local repassado pelo Centro Integrado em Operações (Ciosp), encontraram Ana Cleide em óbito e Carlos Alnert com um tiro na perna. Populares não quiseram falar sobre o ocorrido, mas disseram terem visto dois homens em uma moto Bros se evadido do local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e encaminhou a vítima ferida ao Pronto Socorro de Rio Branco. Os militares fizeram o isolamento da área para os trabalhos da perícia que em seguida encaminhou o corpo a base do Instituto Médico Legal (IML).

O caso passa a ser de responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).