Vice Nazaré Araújo não vai dialogar com paciente que “agoniza” no Pronto Socorro

João Renato Jácome 20/07/2017 15:30:14

Em um evento suprapartidário (que vai além de bandeiras partidárias) nesta quinta-feira, dia 20, a vice-governador do Acre, Nazareth Araújo, vai tentar mostrar que tem força política para assumir candidaturas majoritárias no Acre, seja à Chefia do Poder Executivo, ou mesmo a uma cadeira do Senado Federal, ainda que como suplente.

Oficialmente, o “Dialogando com Nazareth Araújo” –nome dado ao encontro- é planejado por pessoas que admiram a vice-governadora petista e acreditam que ela pode, sim, ser candidata majoritária. E são essas pessoas que vão dialogar com a dona de um sorriso invejável que por onde passa cativa expectadores. Sem ironias!

Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que Nazareth não vai dialogar com a paciente do Pronto Socorro de Rio Branco, que espera (pasmem!), há quatro meses, por uma transferência do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da Secretaria de Saúde.

A gente precisa fazer política? Sim. Precisamos! Mas os tempos mudaram, e a política também mudou. Talvez não tenha sido a política, mas a forma de fazê-la como “vivência nossa de cada dia”. As pessoas querem dos governantes, não apenas as palavras, mas a ação, a dedicação, e o respeito.

Então… eu pergunto: Quem vai mesmo dialogar com a vice-governadora? O que será que vão dizer quando Narareth perguntar do que o Acre precisa para ser melhor? Saúde? Educação? Investimentos em quais áreas? Eficiência na gestão?

Eu tenho uma sugestão de resposta: “diálogo com quem realmente quer falar, ouvir e ser ouvido!”

Vale a reflexão!

*João Renato Jácome é colaborador do ac24horas, membro do Programa Internacional de Voluntariado das Nações Unidas, e participa de redes pela Democracia, Esporte, Meio Ambiente e Direitos Humanos.