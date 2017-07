Secretaria de Habitação do Acre convoca aprovados para assinar o contrato provisório no Estado

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) finalizou o processo o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social (Sehab).

De uma só vez foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quinta-feira (20), páginas 18 a 24, as respostas aos recursos, o resultado final da entrevista, o resultado final e a homologação da seleção, bem como convocou os aprovados para a entrega de documentos e assinatura do contrato.

Para a assinatura do contrato, os candidatos convocados e listados a seguir devem comparecer às 09h no dia 01 de agosto de 2017, na Biblioteca Pública, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 389, Centro, Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social – SEHAB, por meio do telefone (68) 3229-1211, ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br. Rio Branco/AC, 19 de julho de 2017.

Veja a lista dos convocados (nível, cargo, nome do candidato em ordem de classificação e nota):

NÍVEL MÉDIO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1º, CINÁRIA CUNHA DE FRANÇA, 100.00 / 2º, FRANCISCO WAGNER DE MOURA LIMA, 100.00 / 3º, MARIA DA COSTA LOPES MOTA, 100.00 / 4º, XAVIER CESAR DE LIMA, 100.00 / 5º, ROCIFRAN SANTANA TEIXEIRA DE MELO, 98.00 / 6º, ROBERTA CRISTINA MONTES, 95.00 / 7º, DENI PINTO DE OLIVEIRA, 91.00 / 11º, ABIB RONEY PENA BRANA (PCD), 84.00.

DESENHISTA / CADISTA: 1º, JOÃO PAULO FEITOSA DA SILVA, 78.67 / 2º, ANDRÉ VITOR DE ALMEIDA E SOUSA, 72.00.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA: 1º, NILBERTO SANTOS DE SOUSA, 97.50 / 2º, JULIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO, 87.00.

TÉCNICO SOCIAL DE CAMPO: 1º, JÔNATAS OLIVEIRA DE QUEIROZ, 84.50 / 2º, ARTHUR SALES REIS, 80.91 / 3º, GLAUCIA FERREIRA DE SOUZA LIMA, 78.29 / 4º, JHONATAS DA SILVA MORAIS, 78.00 / 5º, NIELEM BARBOSA DO NASCIMENTO, 75.00.

NÍVEL SUPERIOR

ADMINISTRADOR: 1º, MARIA ROSANGELA ROSAS DOS SANTOS, 81.50 / 2º, SUZANNA DOURADO DA SILVA, 77.62.

ARQUITETO: 1º, MAKLLAYNE NEVES SILVA, 82.00 / 2º, GIRLENE LIMA DE ARAUJO, 76.00.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 1º, PEDRO DIEGO COSTA DE AMORIM, 82.50 / 2º, SELVA EULUANA SANTOS GOMES, 82.50 / 3º, ELAINE BARBOSA DOS SANTO SOUZA, 82.00 / 4º, GLEYSSON MAIA BARROS, 81.00 / 5º, FERNANDA DE SOUZA FERREIRA, 81.00 / 6º, REGINALDO SILVA MARIANO (PCD), 80.00 / 7º, VALMIRA BRAGA E SILVA, 79.50 1.1.2.4

ASSISTENTE SOCIAL: 1º, MARINA CORREIA DA CONCEIÇÃO, 82.00 / 2º, TALYTA LIMA SARAH, 81.00 / 3º, GIGLIOLA CINQUETT LIMA MAIA, 80.00 / 4º, MIRELLA UCHOA PEREIRA DE SOUZA, 79.00 / 5º, MARIA ROZANGELA DE SOUZA DO NASCIMENTO, 78.00 / 6º, RAQUEL SILVA PENHA MESQUITA, 78.00 / 7º, REJANE CAMPOS RIBEIRO, 77.00 / 8º, PATRICIA MONTEIRO FREITAS DE LIMA, 77.00 / 9º, DIANA FARIAS DA COSTA, 77.00 / 10º, ELIZABETE DO NASCIMENTO LOPES, 77.00 1.1.2.5

CONTADOR: 1º, SÂNIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, 80.50.

ENGENHEIRO CIVIL: 1º, GICÉLIA VIANA DA SILVA, 82.30 / 2º, EUDES MOREIRA DA COSTA, 82.00 / 3º, KIM ROBSON RODRIGUES DA SILVA, 80.50.

ENGENHEIRO ELÉTRICO: 1º, IDALCI DALLAMARIA JUNIOR, 79.50 / 2º, DRIELY APARECIDA LEONIDIO, 79.00.

ENGENHEIRO MECÂNICO: 1º, AYSSON ROSAS FILHO, 75.00.

ENGENHEIRO SANITARISTA: 1º, ERIC FIRMINO DE OLIVEIRA, 66.00 / 2º, WILMA FURTADO NOGUEIRA, 55.94.

TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL: 1º, LEIDIANE DA SILVA PEREIRA, 75.46.

PSICÓLOGO: 1º, MARIA FLORISA SOBRALINO DE OLIVEIRA, 77.00.

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES: 1º, MARLEY JISELLE RIBEIRO OLIVEIRA, 65.00.