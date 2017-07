PT do Acre realiza nesta quinta-feira ato em frente ao Palácio Rio Branco em defesa de Lula

Da redação ac24horas 20/07/2017 08:57:32

Militantes do Partido dos Trabalhadores voltam a realizar nesta quinta-feira, 20, a partir das 18h30, um ato pró-Lula em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital do Acre. A manifestação é intitulada de “ato em defesa da democracia e contra a perseguição ao Lula”.

A manifestação faz menção principalmente no processo judicial em que Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.