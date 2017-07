Projeto de artes visuais reúne 34 jovens talentos das escolas públicas de Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 20/07/2017 19:32:38

Mais de trinta alunos de escolas públicas de Cruzeiro do Sul participam de um projeto de artes visuais promovido pelo Núcleo de Apoio à Inclusão (Napi). O objetivo do programa, que começou com 600 estudantes do município, é incentivar e valorizar os artistas locais, conforme esclarece Monalisa Veiga, formadora do projeto.

O Napi trabalha com pessoas portadoras de deficiência e também com as “autoeficientes” – que vem a ser aquelas que reúnem criatividade e habilidades artísticas, como as demonstradas pelos jovens estudantes do programa.

Pedro Vale, mais conhecido como Picasso, é um exemplo de autoeficiência. Artista já conhecido na região do Juruá, Pedro – ou Picasso Vale – é um dos destaques da turma de 34 alunos do projeto promovido pelo Napi.

Ele afirma gostar do programa, sobretudo porque ele lhe propiciou a interação com outros jovens artistas, uma vez nem sempre encontra alguém com quem conversar sobre o seu tema preferido. Esse isolamento o obrigou a buscar vídeos sobre o tema no YouTube.

“Eu nunca tive curso, nunca tinha feito capacitação. Aqui, além das informações que recebi, fiz novos amigos, com quem pude trocar ideias sobre o que gostamos, que é arte”, disse Pedro ao ac24horas.

Ao final do projeto, o Napi vai premiar os alunos-destaque do ensino médio e fundamental do município.