Prem Baba lança Propósito no Acre com palestra na Universidade Federal do Acre

Nelson Liano Jr. 20/07/2017 08:51:31

Mais de 600 pessoas participaram do Satsang de Sri Prem Baba na Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco (AC), na noite de quarta, 19. “Sinto uma luz que vem da Floresta para todos iluminar. Este evento é uma transmissão espiritual e de bênçãos para abrir os caminhos daqueles que estão em busca da autorealização do Ser verdadeiro”. Assim o Guru e Mestre Humanitário se dirigiu ao público composto principalmente por estudantes, professores, artistas, profissionais de várias áreas e políticos do estado amazônico .

Sri Prem Baba, que foi recebido na UFAC pelo governador do Acre Tião Viana, a primeira dama Marlúcia Cândida e a vice Nazaré Araújo, falou por cerca de uma hora sobre a essência dos ensinamentos do seu livro “Propósito – A Coragem de Ser Quem Somos”. Sempre destacando o silêncio como a porta para a manifestação de tudo que é belo na existência humana.

Também respondeu a pergunta de uma estudante que queria saber qual a razão do sofrimento.

“A causa do sofrimento é a contradição que as pessoas alimentam dentro delas. Uma parte vai para um lado e a outra para outro lado. Um lado deseja a saúde e a outra a morte. Pode parecer absurdo que alguém deseje morrer. Mas sem perceber as pessoas acabam comendo o que faz mal e fazem coisas nocivas que vão machucar o seu corpo. A contradição é a raiz da fragmentação da personalidade. A única possibilidade que romper com esse ciclo é o autoconhecimento capaz de criar a desidentificação com o sofrimento. O objetivo maior dessa encarnação é amar a terra e a todos os seus filhos e filhas sem querer nada em troca,” respondeu Sri Prem Baba.

Ao final da palestra Sri Prem Baba fez um apelo para que as pessoas se conscientizem da importância da preservação da Floresta Amazônica. Ele ressaltou que a riqueza da biodiversidade é uma fonte de vida e bem-estar para toda a humanidade. Um manancial para o equilíbrio do meio-ambiente planetário e um campo fértil para a pesquisa medicamentos naturais capazes de curar as pessoas de muitas doenças que assolam as sociedades humanas.

Ao final o Guru foi homenageado com um quadro pelos professores e alunos do curso de Sociologia da UFAC que promovem a Semana da Inclusão Social e Diversidade. Depois embalado por mantras e canções espirituais da Awaken Band autografou as suas obras literárias e atendeu as centenas de pessoas que formaram um enorme fila. Um noite luminosa no coração da Amazônia.