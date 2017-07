Palco Giratório apresenta espetáculo ‘Finita’ no domingo no Teatrão

Da redação ac24horas 20/07/2017 10:17:19

A bailarina Denise Stutz apresenta em Rio Branco, neste domingo, 23, o espetáculo de dança “Finita”, dentro do projeto “Palco Giratório”, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). A única apresentação ocorrerá às 20 horas, no Teatro Plácido de Castro, com entrada para comerciários e estudantes a R$ 5 e usuários R$ 10.

Segundo Denise, o espetáculo ”Finita” é um projeto que começou a ser pensado em 2010 e teve como ponto de partida a doença de sua mãe e uma carta escrita por ela. Em cena, a arquitetura cênica do teatro é utilizada para elaborar o conceito de perda e trabalhar os temas do envelhecimento e da ausência sob a perspectiva da dança.

Denise Stutz deu início a seus estudos de dança em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 1975, junto com outros dez bailarinos, fundou o Grupo Corpo. Trabalhou com Lia Rodrigues como bailarina, professora e assistente de direção. Foi professora do curso técnico da Escola Angel Viana. A partir de 2003, começou a desenvolver seu próprio trabalho solo, se apresentando nas principais capitais do Brasil, na França, Espanha, África e Austrália. Seus dois trabalhos solos foram apontados pela critica de “O Globo” como um dos dez melhores espetáculos apresentados no Rio de Janeiro nos anos de 2004 (DeCor) e 2013 ( Finita).

Denise também foi orientadora dos artistas do “Colaboratório”, no Rio de Janeiro, Teresina e Brasília; do projeto “Festival Panorama da Dança” do Rio de Janeiro, como também orientou o Ateliê de coreográfico da Vila das Artes em Fortaleza. Já desenvolveu junto com os palhaços do projeto “Roda Gigante” um treinamento de improvisação para ser aplicado na área da saúde infantil. Em 2008, Denise Trabalhou com o diretor Luiz Fernando Carvalho criando coreografias e a direção de movimento da minissérie “Capitu”.

Serviço

Local: Teatro Plácido de Castro

Endereço: Avenida Getúlio Vargas – Bosque

Telefone: (68) 3302 1066

Horário: 20h

Texto, direção e interpretação: Denise Stutz

Classificação: 12 anos

Preço: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)