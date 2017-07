João Lucas e Marcelo e Osnir Alves serão as atrações musicais do Festival do Abacaxi 2017

Da redação ac24horas 20/07/2017 15:44:22

A dupla sertaneja João Lucas e Marcelo e ainda o cantor Osnir Alves serão as principais atrações musicais do Festival do Abacaxi de Tarauacá este ano, entre os dia 29 de setembro e 01 de outubro.

Durante o evento haverá diversas atividades esportivas, culturais, de lazer, além da praça de alimentação e o concurso Garota Abacaxi 2017.

De acordo com a secretária de Culturaz Edna Yawanawá, o Festival do Abacaxi terá varias reuniões ainda para traçar as diretrizes do plano de execução do projeto com a participação de vários parceiros.