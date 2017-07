Estado do Acre registra grande expansão na rede de hotelaria em 69%, diz pesquisa IBGE

Proporcionalmente ao número de habitantes, o Estado do Acre registrou grande expansão em sua rede hoteleira, segundo mostra a Pesquisa de Serviços de Hospedagem: Municípios das Capitais, Regiões Metropolitanas das Capitais e Regiões Integradas de Desenvolvimento, divulgada nesta quarta-feira, 19, pelo IBGE. Os novos hotéis que chegaram ao Acre e se instalaram principalmente na capital, Rio Branco, elevaram em 69% a oferta de hospedagem nesse tipo de estabelecimento no Estado. Os números referem-se ao ano de 2016.

Em relação aos motéis, também considerado como estabelecimento de hospedaggem pelo IBGE, o Acre registrou a 3ª maior rede de hospedagem proporcional à população. 21,8%. Mas esses estabelecimentos são muito mais frequentes no Amapá (26,4%) Pernambuco (22,9%), Piauí (21,0%). As maiores proporções de estabelecimentos de grande porte, isto é, com 50 ou mais unidades habitacionais, estavam no Distrito Federal (36,3%), Paraná (20,2%), São Paulo (18,8%) e Santa Catarina (18,0%).

Os grandes eventos nacionais, internacionais e regionais, como a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que trouxe ao Estado visitantes de todo o Brasil, fazendo com que inclusive a rede de motéis fosse utilizada para hospedagens mais longas.