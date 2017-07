Erosão avança e ameaça AC-405 entre Cruzeiro e Mâncio Lima

Da redação ac24horas 20/07/2017 09:00:27

A rodovia AC-405 está sofrendo com o avano da erosão que já destruiu boa parte de uma das margens nas proximidades de Mâncio Lima, cuja ligação a principal cidade do Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, é por essa estrada. “Um problema antigo que o Deracre, sucateado na região, não tem condições de corrigir” criticou o senador Gladson Cameli. Em janeiro deste ano, o Deracre chegou a interditar a rodovia por causa da cheia do Rio Moa mas a última intervenção para melhorar as condições de seu leito ocorreu no ano passado.

Em declarações anteriores, no entanto, o diretor do Deracre, Cristóvão Pontes, afirmou que a presença do órgão naquela região “é permanente”, atuando constantemente na conservação das rodovias AC-405 e AC-407.

Em outra situação, as empresas que ganharam a licitação para recuperação da BR-364 estão garantindo que vão iniciar na próxima segunda-feira,24, as obras preliminares do trecho entre a cidade de Tarauacá e o Rio Liberdade e a município de Tarauacá. Serão recuṕerados os pontos mais críticos, com reposição de pavimentação.