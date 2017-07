Encontro da Rede no Acre terá as presenças de Heloísa Helena e Marina Silva

Luciano Tavares, da redação ac24horas 20/07/2017 10:14:13

O 1º Encontro das Juventudes em Rede reúne neste sábado, 22, no hotel Holiday, na rua Rio Grande do Sul, em Rio Branco, diversas liderança da Rede Sustentabilidade, entre elas a porta-voz do partido, Marina Silva, e a ex-senadora Heloísa Helena, atualmente coordenadora de organização da sigla.

Carlos Gomes, porta-voz da Rede no Acre, diz que o encontro debaterá a participação do partido no atual momento conturbado da política brasileira, mas sem definir candidaturas, embora Marina Silva dê sinais de que vai concorrer mais uma vez à Presidência da República.

“Um encontro para discutir a conjuntura e o processo eleitoral para 2018, sem definir candidaturas, mas refletindo de forma que a Rede pode contribuir nesse processo.”

O encontro da Rede também contará com as presenças de lideranças locais.