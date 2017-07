Diretor de Saúde Indígena indicado pelo PMDB do Acre é impedido de entrar na Sesai

Da redação ac24horas 20/07/2017 21:06:31

A Operação Abaçaí, deflagrada nesta quinta-feira (20) pela Polícia Federal (PF) teve como um dos reflexos diretos o afastamento de três servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) lotados no Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Purus (DSEI-ARPU). Este setor tem os cargos indicados pelo PMDB acreano.

Os servidores afastados são o diretor da DSEI-ARPU, Sérgio Ricardo Alves de Oliveira, além dos servidores Gilson Araújo da Silva e Elydiana de Castro Gomes. Os três estão afastados temporariamente dos cargos , estando ainda proibidos de acessar ou mesmo frequentar o local.

O diretor da DSEI-ARPU, o psicólogo Sérgio Ricardo, foi nomeado para o cargo por indicação do deputado federal Flaviano Melo e faz parte da cota de cargos do PMDB no Estado.

A informação do afastamento consta do ofício n° 330/2017, expedido pelo juiz Rubens Petrucci Júnior, da 3ª Vara Federal em Rio Branco. Neste verifica ter sido determinada a suspensão do exercício da função pública dos três servidores envolvidos na investigação.

O processo inicial da investigação foi autuado com o número 0003538-49.2017.4.01.3000 ainda no dia 10 deste mês. A partir deste foi desmembrado o processo 0003539-34.2017.4.01.3000 no mesmo. Ambos os processos têm como origem o Inquérito n.° 02452016 originário da PF. Os dois processos tramitam em segredo de justiça. O tempo transcorrido entre a abertura do processo, sua tramitação e as decisões do juiz mostram a urgência do caso..