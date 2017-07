Com garantias, índios encerram manifesto que poderia deixar o Estado do Acre ás escuras

Jairo Barbosa 20/07/2017 19:18:49

As lideranças dos indios Kaxari e representantes do governo federal ¨ fumaram o cachimbo da paz¨, e o manifesto que poderia resultar em apagão no Acre foi encerrado no início da tarde desta quinta feira (20).

Os indios ocupavam desde as primeiras hora de hoje a base da Eletrobrás em Extrema(RO), distante 180 km de Rio Branco, onde cobravam investimentos do governo federal nas aldeias, com foco maior da implantação da rede de energia elétrica.

Representantes da Companhia de Eletricidade de Rondônia (CERON), do Programa Luz para Todos e da Polícia Federal se reuniram com as lideranças indígenas e anunciaram que a obra para a implantação da rede de energia elétrica começa no próximo dia 7de agosto, com previsão de ser concluída em 45 dias.

Até o representante da empresa contratada para executar a obra esteve na região do conflito para ratificar os investimentos.

Diante das garantias apresentadas, os indios concordaram em acabar com o movimento e retornar para as aldeias.